L'àudio on es pot sentir malparlar l'agent de la Guardia Civil ha estat donat per vàlid i atribuït a un policia per part de La Sexta . Hi diu coses prou greus com que els hi ha tanta policia desplaçada a Catalunya que "es podria arrasar Beirut". El policia es queixa del fet que ha hagut d'anar d'urgència per fer ordre públic. També confirma que hi ha dos creuers a Barcelona i un a Tarragona per donar allotjament. També diu que ningú vol anar als pobles per coses com les que "han passat en Reus" en referència al soroll creat pels independentistes per no deixar-los dormir.