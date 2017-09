El Govern atesta un cop d’efecte clau a nou dies del referèndum

Última actualització Divendres, 22 de setembre de 2017 05:00 h

La Generalitat ensenya la carta del cens electoral 24h després de les detencions

ANÀLISI | Joan Solé @JoanSole_ .- Som un poble acostumat a la derrota. És la nostra història, ens costa creure que guanyem fins i tot quan la partida juga al nostre favor. Si la jornada de detencions va xocar amb milers de catalans al carrer, el fet de requisar nou milions de butlletes ha topat amb una mostra de múscul potent: el cens electoral.

No és peccata minuta, és l'estructura troncal que garanteix la normalitat d'un procés electoral. L'anunci del web on es pot consultar el col·legi electoral -el districte, la secció i la mesa- és un cop d'efecte molt potent a només nou dies de la votació. L'eslògan 'com sempre' esdevé realitat en un context on semblava que amb l'actuació de l'Estat contra els sistemes informàtics i de telecomunicació centralitzats en el Centre de Telecomunicacions i de Tecnologies de la Informació (CTTI) deixaven l'1 d'octubre sota mínims. De cap de les maneres.

És imprescindible que el govern de la Generalitat i tots els seus membres facin visible una actitud guanyadora, una imatge d'estructura d'Estat. Les detencions fan mal, molt mal, als consellers que tenen entre els detinguts amics de gran estima. Els mitjans unionistes, siguin del caràcter polític que siguin, saben que qualsevol dubte o titubeig serveix per carregar pàgines i minuts de televisió que són utilitzats per representar una imatge de debilitat catalana. Oriol Junqueras, vicepresident del Govern, ahir fou la víctima de molts programes de televisió que elaboraven un discurs que donava per fet que el referèndum no es farà i alimentava la teoria d'un procés derrotat. Res més lluny de la realitat.

El cansament i les emocions, ara mateix, han de quedar fora de càmera per no facilitar les teories victorioses de l'Estat. La situació és excepcional, per això hi ha milers de ciutadans que es planten davant de les intervencions policials i acompanyen tant com poden amb el seu escalf els moments d'angoixa dels qui estan fent possible el referèndum de l'1-O.

No serà fàcil, sobretot per als qui estan a primera línia. No defugiran el seu compromís. Ells i el poble són el referèndum.