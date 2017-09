Els periodistes catalans tanquen files davant la censura del govern espanyol

"Som professionals compromesos amb un exercici responsable del periodisme i de la comunicació, inclosa la publicitat en un sentit ampli", ha dit Évole davant les pressions i advertiments judicials que han rebut els mitjans de comunicació i periodistes compromesos amb difondre informació sobre la celebració del referèndum. I és que -segons expressa el manifest, que compta ja amb 5.000 adherits- "la defensa de la llibertat d’expressió i la llibertat de premsa són principis fonamentals en una societat plural i democràtica". Principis reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans, al Conveni Europeu dels Drets Humans, a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i, fins i tot, a la mateixa Constitució espanyola.Per tot això, els periodistes catalans han exigit "la immediata aturada d'aquestes actuacions". Han deixat clar que es tracta de "mostrar un compromís amb el periodisme", però també (o sobretot) amb un model de societat democràtica que pugui comptar amb uns mitjans públics i privats "lliures de censura i amenaça per part del govern" per tal de garantir "un sistema comunicatiu ric i divers". El Director de Ràdio La Mina, que ha fet cas omís al requeriment de diligències prèvies que la Guàrdia Civil va entregar-li aquest dilluns per amenaçar amb responsabilitats penals l'emissora i que aquesta s'abstingués d'incloure qualsevol tipus d'informació relativa a l'1 d'octubre, ha introduït l'acte advertint que la persecució als mitjans de comunicació ja va "fer saltar totes les alarmes" del que finalment acabaria succeint aquest dimecres.

Portaveus de totes les entitats que han convocat la trobada -el Grup de Periodistes Ramon Barnils, l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català, Som Atents, el Sindicat de Periodistes de Catalunya, l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal, el Col.legi de Publicitaris i Relacions Publiques i el Col.legi Oficial de Disseny Gràfic- han arrencat els aplaudiments del públic amb la lectura de frases cèlebres sobre la llibertat de premsa: des de la reconeguda comunicadora catalana, Rosa Maria Calaf, fins a figures històriques del periodisme com Joseph Pulitzer o George Orwell han estat citades en un moment en que els referents de lluita per la llibertat es fan imprescindibles.



Per acabar, com no podia ser d'altra manera, l'actuació musical de Jordi Montañez ha recordat als assistents el caràcter festiu de la reivindicació dels catalans i els impulsors de l'acte els han instat a sumar-se als milers de persones concentrades davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.