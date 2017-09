Acampada nocturna davant el TSJC per custodiar els drets civils dels catalans

Última actualització Divendres, 22 de setembre de 2017 05:00 h

La mobilització a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per exigir l'alliberament dels detinguts s'ha allargat tota la nit

CRÒNICA| Marina Bou @mrnbou.- Dia dos de la mobilització al carrer. Encara amb la ressaca de la manifestació d'aquest dimecres davant la conselleria d'Economia, els catalans no han abandonat la lluita contra l'autoritarisme que l'Estat espanyol pretén imposar per impedir l'1 d'octubre i, aquest dijous, milers de persones s'han concentrat a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per exigir l'alliberament dels detinguts per la Guàrdia Civil. Diferent escenari, mateixes consignes: "llibertat" i "no esteu sols".



Un manifestant canta 'Els Segadors' en la mobilització davant el TSJC © Marina Bou



Els voluntaris de l'ANC preparen el sopar pels manifestants © Marina Bou Comparteix Tweet

Des de primera hora del matí, els concentrats s'han anat apropant a un indret que no els és desconegut. És el mateix edifici del Passeig Lluís Companys de Barcelona on han manifestat el seu suport als condemnats pel 9-N o als membres de la mesa del Parlament assenyalats per permetre el debat sobre el referèndum, però aquest cop l'ocasió és encara més extraordinària. Han decidit quedar-s'hi, no marxaran fins que no siguin alliberades totes les persones detingudes durant l'ocupació policial de les institucions d'aquest dimecres. Han patit la calor directa del sol i el veuran pondre's. La nit serà llarga.Cap a les nou, molts tenen clar que dormiran davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. "Aquesta nit, la passarem aquí", criden davant un escenari que els amenitzarà només fins a la mitjanit, per respecte als veïns de la zona. Però encara queden hores de música i parlaments per escoltar. L'ANC i Òmnium es posen al timó de la protesta i demanen als manifestants que no desisteixin: "La República Catalana es guanya a les urnes i es defensa al carrer. Ens queden 10 dies per lluitar per la llibertat de Catalunya", ha exclamat Jordi Cuixart. Amb la veu ja desgastada pels esforços, el president d'Òmnium Cultural ha aprofitat per donar les gràcies "a tots aquells demòcrates que fa una setmana no pensaven anar a votar i avui estan aquí defensant drets i llibertats". I és que ja fa un temps que les entitats sobiranistes sostenen que aquestes mobilitzacions són sobretot una protesta davant la repressió "d'un estat dictatorial com Turquia".El president de l'ANC, Jordi Sànchez, tampoc ha variat gaire els missatges que va llançar dimecres davant la conselleria d'Economia, tot i que ja no ha hagut de dirigir-se als manifestants enfilat sobre un escenari improvisat damunt un cotxe de la Guàrdia Civil. Sobretot, Sánchez ha agafat el micròfon per instar els ciutadans a imprimir cartells i paperetes per "empaperar Catalunya".



Els voluntaris, invencibles



L'exèrcit de voluntaris de l'ANC ha tornat a la càrrega aquest dijous després de la jornada maratoniana del dia anterior. Plantant cara al cansament, s'han encarregat de repartir aigua entre els concentrats, garantir l'arribada entre la multitud dels polítics del PDECat, ERC, Podem, comuns i Demòcrates que al llarg del dia han desfilat per l'escenari del Passeig Lluís Companys o d'assegurar -en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, que rodejaven l'edifici- que ningú saltés les tanques que separaven la concentració de la façana del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. A l'hora de sopar, s'han organitzat per alimentar els ciutadans. El menú: amanida, fruita i aigua.



Germanor a l'hora de dormir



En donar-se per acabades les actuacions a l'escenari, la festa reivindicativa s'ha convertit en una reivindicació més tranquil·la: els càntics i consignes repetides durant tot el dia han cessat i les estelades i els cartells han descansat a terra. Uns han compartit un beure, altres s'han ajuntat per jugar a cartes i uns quants han escoltat música en rotllana. Un cop més, els catalans han demostrat el seu caràcter pacífic i solidari i molts dels que venien preparats per passar la nit han repartit les seves provisions entre els menys previsors.



Barcelonins i catalans d'altres zones del territori han compartit aquest dijous una nit que segur recordaran per sempre. Una matinada que es gravarà en la memòria de totes i cadascuna de les persones que han decidit dormir -amb o sense tenda de campanya- davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per custodiar els drets civils dels catalans. Gent de totes les edats i potser molt diferents però que aquesta nit ha contemplat junta les mateixes estrelles.

