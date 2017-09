Concentració davant la Ciutat de la Justícia en suport als detinguts

Ja som a la Ciutat de la Justícia per reclamar la llibertat de tots els detinguts! #LlibertatDetinguts #LaLlibertatNoEsJutja pic.twitter.com/5eEe6Sep2f

L'ANC i Òmnium Cultural van convocar ahir a la nit una mobilització a les nou del matí davant la Ciutat de la Justícia per "rebre els companys que passaran davant del jutge i esperar que surtin en llibertat".

A les set del matí, han estat traslladats des de la comissaria de la Travessera de Gràcia fins a la Ciutat de la Justícia, on declararan davant del jutge.

Ciutadans i membres de partits polítics, com ERC, arriben davant la Ciutat de la Justícia per donar suport als 6 dels 14 detinguts en la macrooperació de la Guàrdia Civil que avui passen a disposició judicial.

