Els líders europeus en xoc pel que està passant a Catalunya

Juan Carlos de B madriz madriz

22 de setembre de 2017, 10.02 h

No deixa de ser una mentida fastigosa això que ' Des de la Comissió Europea també arriben missatges. "Se sent limitada per la legislació de la UE a l'hora de prendre posició" sobre el que està passant a Catalunya.'



Quan varen ordenar modificar la constitució amb nocturnitat no sembla que tinguèssin probelemes... a més a més només han de rellegir-se les pries lleis de la UE respecte a drets etc etc aleshores tindran de sobres raons per poder 'ficar-si '.



