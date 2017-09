Es continuen rebel·lant fets sobre la trama de la Policia Nacional contra l'independentisme

El Congrés ja ho dóna per fet i fins i tot ho ha aprovat el ple amb els vots en contra del PP i l'abstenció de Ciutadans.A més a més, TV3 ha tingut accés a una gravació que mostra exactament com un càrrec de la Policia Nacional intenta convèncer un home marroquí perquè els passi informació sobre l'aleshores responsable de Nous Catalans, Àngel Colom, a canvi de diners.

El president de la Fundació Nous Catalans. Àngel Colom, i el director de l'Espai Catalanomarroquí de la Fundació Nous Catalans, Noureddine Ziani, durant la inauguració d'un curs per a imams

Fons reservats de l'Estat es van utilitzar per finançar l'anomenada operació Catalunya per desacreditar i atacar polítics catalans quan Jorge Fernández Díaz era ministre de l'Interior.

