Els centres cívics no acolliran actes de campanya per l'1-O

L'Ajuntament de Barcelona ho ha notificat als diferents espais municipals via mail

A. S. | L'Ajuntament de Barcelona ha notificat via correu electrònic a diferents centres cívics de la ciutat sobre la prohibició de celebrar actes de campanya per l'1-O. Segons ha pogut saber el directe!cat, el consistori ha donat informació sobre com procedir a la denegació de peticions.

"Com segurament aquests dies tindreu peticions d'espais que poden entrar en conflicte amb les restriccions legals en relació a la campanya electoral del referèndum que ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional, l'Oficina Jurídica del Districte ens facilita el redactat, consensuat amb la Secretaria General de l'Ajuntament amb el qual haureu de denegar les sol·licituds d'aquestes característiques", exposen via correu electrònic.

Tal com ha explicat una treballadora d'aquests espais municipals al directe!cat, el mail ve acompanyat d'una plantilla per tal de completar i donar una resposta ràpida a l'hora de denegar les peticions.

Per altra banda, en el correu també contemplen respostes per als atorgaments de llicències per a actes que no siguin de campanya al districte amb un model de text a completar.

