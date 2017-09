Així mateix, ha "desconfiat" que es puguin distribuir urnes i fer un control i comptabilització de paperetes quan encara "no està clar" el cens per votar.

Finalment, el cantautor considera que la paraula 'independència' "inflama el cor dels joves i mobilitza molta gent" però demana preocupar-se de com es cobraran subsidis o es mantindrà el sistema sanitari o educatiu.

Serrat ha constatat també que el procés sobiranista se centra en un sentiment independentista "tan just com qualsevol altre", però "molt" fonamentat en els sentiments. "Això crea a Catalunya una situació de gran fractura social que costarà de recuperar", ha insistit.

Joan Manuel Serrat s'ha pronunciat des de Santiago de Xile sobre referèndum de l'1-O, assegurant que "no és transparent" i que creu que no pot representar ningú. Al seu entendre, es basa en una Llei de Referèndum feta "a l'esquena del Parlament" i "marginant" les forces de l'oposició.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal