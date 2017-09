Última actualització Divendres, 22 de setembre de 2017 13:45 h

Reguant creu que l'interès del ministeri "no és garantir drets, ni dels treballadors ni dels catalans"

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha respost aquest divendres a l'anunci del ministeri de l'Interior per enviar reforços policials a Catalunya per tal de "mantenir l'ordre" de cara l'1-O.

Notícies relacionades

En una atenció als mitjans a Barcelona, la diputada dels cupaires ha convidat el ministre Juan Ignacio Zoido a "preocupar-se de les condicions" amb què envien els agents de la Guàrdia Civil i la policia, després de les queixes del sindicat SUP sobre els esmorzars en una piulada a la xarxa. I no preocupar-se "tant de si els catalans voten o no voten", ha afegit la parlamentària de l'esquerra anticapitalista. Reguant ha conclòs que tot plegat "demostra bastant" quin és l'interès del ministeri: al seu entendre, no passa per garantir drets, "ni dels seus propis treballadors ni dels catalans".