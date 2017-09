Ha destacat que l'1 d'octubre, a més de celebrar un referèndum, es rehabilitaran drets "que aquests dies han estat suspesos" com el de llibertat d'expressió, llibertat d'informació, de reunió i de normal activitat política dels partits.

En declaracions als mitjans en la concentració a la Ciutat de la Justícia per demanar la llibertat dels sis detinguts que encara no han estat posats en llibertat, Gabriel ha destacat "l'ampli dispositiu de suport popular al carrer" i ha assegurat que és imprescindible que aquestes persones siguin posades en llibertat.

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha mostrat aquest divendres el seu suport als detinguts del Govern per la Guàrdia Civil en l'operació pel referèndum i ha avisat que "la gent no es deixarà prendre el dret a expressar-se en les urnes l'1 d'octubre".

No hi ha cap vot

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal