Bufetada d'una cinquantena d’europarlamentaris a Rajoy

Última actualització Divendres, 22 de setembre de 2017 15:35 h

Els parlamentaris, de sis grups i 18 estats, condemnen la repressió de Rajoy i asseguren que el referèndum és una "reivindicació política legítima"

ACN Brussel·les .- Una cinquantena d'eurodiputats de sis grup polítics a Brussel·les i representants de 18 estats membres han reclamat al president espanyol, Mariano Rajoy, que "aturi immediatament" les "accions repressives" contra Catalunya i obri "un diàleg polític". En una carta, els eurodiputats asseguren que el referèndum d'autodeterminació és "una reivindicació política legítima" dels catalans. Segons els eurodiputats, la situació catalana ha arribat a un "punt crític" i l'estratègia del govern espanyol "no és només una violació dels drets fonamentals bàsics sinó l'estratègia errònia per resoldre un tema polític". "Li demanem que rectifiqui immediatament", diuen els eurodiputats a Mariano Rajoy, que adverteixen que l'Estat està fent un "abús i mal ús del poder".

A la carta, els eurodiputats, d'Irlanda, Àustria, Bèlgica, Itàlia, el Regne Unit, Letònia, Alemanya, Dinamarca, Estònia, Eslovènia, Lituània, Suècia, Romania, Itàlia, Portugal, Finlàndia, França i Hongria, adverteixen que "la vulneració de la llibertat d'expressió i de reunió no és acceptable en els estàndards democràtics de la Unió Europea" i consideren el seu "deure", com a representants europeus, "condemnar les accions desproporcionades de les autoritats espanyoles"."Instem el govern espanyol a aturar les seves accions repressives immediatament, parar de violar els drets civils i jugar un rol constructiu i implicar-se, de seguida, en un diàleg polític amb les autoritats catalanes", reclamen els eurodiputats, entre els quals hi ha representants de tots els grups polítics europeus excepte el Partit Popular Europeu."Els polítics, i no els jutges o els policies, haurien de gestionar els desacords polítics a qualsevol estat democràtic europeu", recorden els parlamentaris. "Els debats al parlament de Catalunya per convocar un referèndum d'independència, que té un ampli suport de la població, no poden comportar un judici contra la seva presidenta ni la mesa", critiquen.