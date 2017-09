[EXCLUSIVA] Renuncien tots els membres de la Sindicatura Electoral de l'1-O

Última actualització Divendres, 22 de setembre de 2017 15:05 h

El govern ha demanat que renunciïn per tal de poder activar un pla B de garanties del referèndum.

Segons ha pogut saber el directe!cat un dels síndics ha explicat que "estic emocionalment tocat i la decisió ha estat personalment molt difícil", tot i que aquesta font entèn la voluntat del Govern.

L'executiu defensa que la Sindicatura està integrada per "professionals i acadèmics de reconegut prestigi" a qui pretenien imposar més de dos milions d'euros de multa per seguir desenvolupant les seves funcions com a "organisme independent", i el Govern també recorda que estan perseguits penalment per una querella de la Fiscalia.





"Manteniment de les garanties"



El Govern vol deixar clar que segueix assumint totes les funcions com a administració electoral així com la coordinació amb altres institucions catalanes que seran seguides per les dues missions d'observació internacional i les desenes de visitants que ja han estat acreditats per garantir el "normal funcionament" del referèndum de l'1 d'octubre. El Govern entén que aquesta és la "millor manera" d'assegurar l'objectiu final de celebrar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya amb les màximes garanties. Per l'executiu català, la decisió acceptada de la Sindicatura Electoral de traspassar el testimoni d'observació de la feina ja realitzada suposa un "manteniment de les garanties" del referèndum perquè "tots els processos i mitjans que el sostenen ja han estat degudament supervisats i validats" pels treballs de la Sindicatura. La Sindicatura ha atès la petició del Govern i formalitzarà la renúncia dels seus membres aquest mateix divendres per "cedir el testimoni d'observació del Referèndum a altres ens públics i acadèmics", que es comunicaran en els pròxims dies.

