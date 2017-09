Encartellada massiva a tota Catalunya

Última actualització Divendres, 22 de setembre de 2017 17:45 h

Més de 300 activitats programades en defensa de la democràcia

L'ANC i Òmnium Cultural organitzen la 'Marató per la Democràcia', una jornada "festiva, transversal i participativa".

Cridem a LA MARE DE TOTES LES EMPAPERADES! Diumenge 24S a les 11:00H a les places de tota Catalunya. Passa-ho i #empaperem tots junts! pic.twitter.com/4BQzD3B8Q3 — #Empaperem (@empaperem) 21 de septiembre de 2017

Les protestes i actes reivindicatius contra l'estat de setge continuen aquest cap de setmana. Òmnium Cultural i l'ANC han organitzat per aquest diumenge la 'Marató per la Democràcia' , una jornada que pretén ser "festiva, transversal i participativa".Juntament amb entitats culturals, esportives, socials i de lleure, impulsaran més de 300 activitats en places de diversos municipis catalans que acabarà amb una "encartellada massiva".L'entitat sobiranista explica que als espais de la 'Marató per la Democràcia' hi haurà materials, impressores i pintura per dissenyar "els cartells del referèndum" i crear "material de campanya per defensar" l'1-O, com ara pancartes, murals, xapes i lones.L'acte central serà a Barcelona, a la plaça Universitat, a partir de les 10 del matí. I a les 11h a les places de tota Catalunya.