[Vídeo + Imatges] Així són per dins els vaixells del Piolin on dormen els agents de la Guardia Civil

Did Warner Brothers @WarnerBrosEnt agree to be forever associated with crushing democracy in Catalonia? https://t.co/9LJ1gVTo1M

Però la gamma Moby, dels Loony Toons, té altres models, tots molt similars. Per tant, de seguida ens podem fer una idea de com són els seus interiors, Aquí alguna selecció de fotos:

Per si encara no l'heu vist... un agent de la Guardia Civil es caga en tot en veure on haurà de dormir per l'estat de setge a Catalunya pic.twitter.com/4TQQZ3XHHl — Gerard Sesé (@gerardsese) 22 de setembre de 2017

També hi ha el vídeo que s'ha fet viral d'un agent de la Guardia Civil mostrant la seva cabina, un espai molt petit on hi han de dormir fins a 4 policies més, tal com ell explica. També, com ja ha explicat directe!cat, els agents de la benemèrita també s'han queixat del minso esmorzar que els hi han brindat.