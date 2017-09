L'Estat prepara el terreny per prendre el control dels Mossos d'Esquadra

Última actualització Divendres, 22 de setembre de 2017 17:15 h

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha tret a la llum les intencions del govern espanyol

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ho ha avisat amb un tuit: "l'estat prepara el terreny per intervenir els Mossos d'Esquadra" i assumir-ne el comandament. Forn ha fet pública una reunió que van mantenir aquest dijous a la fiscalia representants dels cossos de seguretat i ha assegurat que el director del gabinet de coordinació d'estudis de la secretaria d'estat de seguretat, Diego Pérez de los Cobos, va deixar anar que el govern espanyol pretén aplicar l'article 46 de la llei de forces i cossos de seguretat de l'Estat del 1986; el qual estableix que "si en una actuació concreta concorren simultàniament membres o unitats de les forces de seguretat de l'Estat i de la policia de la comunitat autònoma, seran els primers els que assumiran la direcció de l'operació".

El Conseller d'Interior, Joaquim Forn, en una imatge d'arxiu

Ha dit el conseller d'Interior que Pérez de los Cobos va avançar també la possible aplicació de l'article 38.2 de la llei de forces i cossos de seguretat de l'Estat, tal com recull la carta del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, enviada aquest divendres en què anuncia que es desplaçaran a Catalunya unitats de reforç dels cossos de seguretat de l'Estat en aplicació, precisament, d'aquest article. Explica Forn, a més, que el membre de la secretaria d'estat de seguretat va deixar entreveure la possibilitat d'aplicar també l'article 46 d'aquesta mateixa llei. Un fet que en cas de produir-se suposaria, segons Forn, una "intervenció directa de la policia catalana".

"S'ha fet amb la hisenda catalana i ara es vol fer amb la policia", ha denunciat abans de deixar clar que en aquest cas es provocaria una situació de "clara vulneració de competències de la policia de Catalunya". Davant d'un escenari d'intervenció dels Mossos, Forn ha reivindicat les competències del Govern pel que fa a tot el que té a veure amb l'ordre públic i ha assegurat que l'executiu vol continuar exercint-les. En aquest sentit, ha advertit que una intervenció podria provocar un trencament del cos dels Mossos.

Forn respondrà a Zoido

El ministre d'Interior té previst respondre la carta del ministre Zoido aquest mateix divendres a la tarda, en que li replicarà que no cal que s'enviïn més agents dels cossos de seguretat de l'estat a Catalunya perquè els Mossos han demostrat ser capaços de fer front als moments actuals. "Creiem que amb els efectius dels Mossos tenim efectius suficients per afrontar els pròxims dies fins a l'1 d'octubre amb plena tranquil·litat. No necessitem ni cossos de la Guàrdia Civil ni de la policia espanyola", ha dit.

Forn també ha negat les declaracions de Zoido sobre que a Catalunya s'estan produint mobilitzacions "tumultuoses", i ha reivindicat que les concentracions ciutadanes són "festives, reivindicatives i sempre pacífiques". De fet, ha qualificat de "gran irresponsabilitat" que el govern espanyol vulgui traslladar un relat "per després prendre determinades actuacions".

Plans d'actuació per impedir l'1-O

Forn ha tret també a la llum que el fiscal superior de Catalunya va enviar el passat 14 de setembre una segona instrucció a Mossos, Guàrdia Civil i policia espanyola en què se'ls demana que redactin plans d'actuació per "impedir la celebració del referèndum". Aquesta mateixa instrucció estableix que "l'execució dels plans d'actuació definitius es portaran a terme per decisió d'aquesta autoritat i sota la seva coordinació", és a dir, de la Fiscalia.

Davant d'aquesta situació, el conseller d'Interior ha denunciat que el fiscal no es pot convertir en "cap de la policia", tal com estableix la instrucció número 1/2008 de la Fiscalia General de l'Estat, sobre la direcció pel Ministeri Fiscal de les actuacions de la policia judicial.

