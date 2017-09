Última actualització Divendres, 22 de setembre de 2017 17:55 h

Els adverteix que per autoritzar l'ús dels edificis sel's podrien imputar els delictes de prevaricació, desobediència i malversació de fons públics

ACN Barcelona .- El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, s'ha dirigit als directors d'instituts per tal que no permetin actes vinculants amb el referèndum de l'1-O als seus edificis i els ha amenaçat amb el fet que podrien incórrer en "responsabilitats penals" si ho fan. Ho ha fet per escrit, mitjançant una carta dirigida als directors dels instituts d'educació secundària on diu que és "deure" dels poders públics acatar les resolucions del Tribunal Constitucional (TC), que -recorda- va suspendre tant la llei del referèndum com la convocatòria del mateix.

Millo ha exigit als directors que no portin a terme cap actuació, ni que sigui de forma "tàcita", que impliqui l'ús dels edificis per a l'1-O i ha intentat intimidar-los assegurant que si ho fan podrien incórrer en delictes de prevaricació, desobediència i malversació de fons públic. Ha afegit que el compliment d'eventuals instruccions dictades per qualsevol autoritat política o administrativa "no els eximiria" d'aquestes responsabilitats.



La missiva del delegat del govern espanyol a Catalunya comença enumerant les resolucions del TC mitjançant les quals "es declaren contràries a l'ordre constitucional" les resolucions i acords del Parlament sobre el referèndum. A partir d'aquí, insta els directors a recordar "la importància que des del centre que dirigeixen no s'adoptin acords o es portin a terme actuacions que poguessin contravenir les resolucions del TC, tals com permetre la utilització del centre docent per a al promoció o realització d'actes vinculats amb la celebració de la consulta contrària a l'ordre constitucional". Diu, a més, que entre aquestes actuacions es trobaria "la posada a disposició a autoritats o terceres de les claus o cis d'accés als locals".

D'altra banda, Millo assegura que la disposició addicional quinzena de la llei d'educació determina expressament que els centres "no podran destinar-se a altres serveis o finalitats sense autorització prèvia a l'administració educativa corresponent". Apunta però que no resulta d'aplicació a aquest supòsit la normativa electoral, donat que ha estat "expressament declarat il·legal" el procés convocat i, per tant, "qualsevol ús social dels edificis i instal·lacions dels centres fora de la jornada electoral ha de ser autoritzat pels directors".

Millo acaba la seva carta als directors dient que l'exercici d'aquesta competència per part seva "inclou el control de la legalitat" dels usos i activitats que es pretenguin portar a terme i, conseqüentment, l'"assumpció de les corresponents responsabilitats jurídiques en cas d'auroritzar-se o consentir-se, per acció o omissió, qualsevol activitat il·legal en els centres que dirigeixen". Per això, insisteix amb l'avís que l'atorgament de qualsevol autorització expressa o presumpta per a usos no docents dels centres requereix que realitzin una "prèvia comprovació de la licitud de les finalitats" a les que vagin a destinar-se les dependències escolars.

