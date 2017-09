L'ISOC carrega contra la censura d'internet que viu Catalunya

Frédéric Donck, director del Departament Regional Europeu de l’organització, ha assegurat que han rebut informacions on es denuncia la “petició” als “principals operadors de telecomunicacions” de que “bloquegin i monitoritzin el trànsit a pàgines web polítiques”. L’organització qualifica d’”inacceptable” l’impediment d’utilitzar Internet de manera “lliure” i denuncia que la decisió del tribunal respecte al .CAT té “un efecte desproporcionat sobre la llibertat d’expressió” i un “impacte injust sobre la capacitat dels catalans de crear, compartir i accedir als continguts de la xarxa”.Per tot això, l’ISOC ha afirma que “espera” tornar a veure un Internet “lliure i sense filtres” a la regió. A més, ha lamentat els "escorcolls a les oficines de registre del .CAT a Barcelona” i ha expressat la seva “preocupació” davant de que es pugui arribar a demanar als operadors que “bloquegin tots els dominis que puguin contenir algun tipus d’informació sobre el referèndum”.Un pronunciament prou significatiu sobre la repressió exercida durant les darreres setmanes a Catalunya, que ha obligat a parlar moltes organitzacions internacionals.

