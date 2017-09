[Vídeo] Un reducte d'independentistes s'encara amb els feixistes davant la seu de l'ANC

Última actualització Divendres, 22 de setembre de 2017 20:05 h

Els unionistes radicals havien convocat avui una concentració a les 19h

Un grapat de manifestants unionistes espanyols, moltes d'ells amb indumentària i simboligia franquista, s'han concentrat avui davant de la seu de l'ANC a Barcelona. Han fet càntics falangistes com "arriba España" o a favor de la policia armana i la Virgen del Pilar. Però s'han trobat amb una visita inesperada.

Poc abans de les set de la tarda els Mossos ja s'havien desplegat davant de la seu de l'ANC per a protegir-la. S'hi ha concentrat una manifestació d'ultradreta unionista espanyola de caire falangista. Com ja era d'esperar, la força de la convocatòra no ha estat molt minsa.El que no s'eperaven els falangistes és que un reducte d'independentistes no tindria por i es plantaria a la seu de l'ANC, de manera pacífica, per contrarrestar la seva presència. Els Mossos han creat un cordó de separació i no hi ha hagut incidents. Aquí el moment: