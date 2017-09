Última actualització Divendres, 22 de setembre de 2017 20:35 h

Directe!cat entrevista en exclusiva el líder d'ERC al Congreso dels diputats

ENTREVISTA | Joan Solé @JoanSole_ .- Parlem amb en Joan Tardà minuts abans d'agafar el micròfon i esperonar la joventut concentrada a les portes de la Universitat de Barcelona.

Joan Tardà durant la conversa amb @joansole_

Després d'una setmana marcada per les mobilitzacions i per un Estat que juga la carta de la policia, què hem d'esperar?

No sabem què passarà, però sabem que farem. Estem construint un tsunami d'esperança, de compromís per part de la gent jove, de la gent gran i d'una bona part creixent de la ciutadania catalana que ens hem adonat que com homes i dones lliures al segle 21 no ens poden prohibir res.

Més que concentracions, són festes majors.

Ens mobilitzem com i ho fem com ho fem els catalans, cívicament, pacíficament i democràticament. Ens poden fer patir per defensar la democràcia i fer-nos sofrir, però són molt ximples, no saben que la democràcia sempre guanya.

Fins a quin punt és important la mobilització estudiantil?

És un pacte intergeneracional, els joves són els qui hauran de construir les parets mestres de la república. Seria absurd pensar que si s'han de construir aquestes parets no hi són, just en el moment de parir la República, no tindria cap sentit que no hi fossin, Han de tenir un gran protagonisme en el moment de fer-la néixer.

Si no hi ha urnes, pel que sigui, què fem?

Estem convençuts que hi seran, el Govern es mobilitza perquè hi siguin i hi seran. Estem convençuts que guanyarem, que sortirà 'Sí'. Però que quedi clar que un vot del 'Sí' val el mateix que 'No'. Un poble que conquereix el dret a decidir mai és un poble derrotat, si no poguéssim fer el referèndum, tindríem una decepció, però les decepcions són transitòries. Guanyar el referèndum és important, fer-lo encara més.