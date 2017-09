Última actualització Dissabte, 23 de setembre de 2017 05:00 h

L'ANC i Òmnium donen per tancada la mobilització permanent al Passeig de Lluís Companys

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



CRÒNICA | Anna Solé Sans @annasole_ .- "Una salutació dels que han passat la nit a la comissaria" exclamava el president de l'ANC, Jordi Sànchez. "Saben que estan en llibertat per dos motius: perquè voler fer un referèndum no pot ser un delicte i perquè vosaltres heu estat al carrer defensant la seva llibertat".

Després d'un dia i mig de mobilització, arriba la fi de festa. Amb l'alliberament dels càrrecs públics detinguts, divendres a les 18.00 hores amb un ambient molt festiu, música i crits d'"independència", "els carrers seran sempre nostres" i de "votarem", l'ANC i Òmnium donaven per acabada la mobilització davant del TSJC.





El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, va voler agrair "la contundència i la serenor amb la qual el poble de Catalunya ha demanat el seu alliberament de forma pacífica". "Considerem que estem en una mobilització permanent perquè estem en ple dret de defensar les llibertats d'aquest poble".

"Si ens volen trobar, ho tenen fàcil, serem a les places i carrers penjant pancartes a favor de la democràcia", detallava Cuixart. "Això és una lluita a cara descoberta".

"Algú ha volgut amargar aquesta celebració –referint-se a l'escrit de la Fiscalia que assenyala l'ANC i Òmnium per delicte de sedició-- però no estem disposats a trencar el somriure que ens ha portat fins aquí", assegurava el president d'Òmnium.



Les mentides de la Fiscalia

"La carta de la fiscalia està plena de mentides i d'incongruències, però forma part d'aquesta campanya de despropòsits constants on veiem que el desprestigi de la justícia ja és absolut", comentava el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. Però no ha volgut acomiadar-se sense afegir que "passi el que passi, serenitat, estem guanyant".

També hi va haver crits que recordaven la manipulació de la premsa espanyola d'aquests últims dies. Però Sànchez va voler demanar un minut de silenci per agrair la feina dels professionals de la informació: "Les línies editorials són una cosa, els que cobreixen la informació una altra i els tertulians són d'un altre món" i va afegir "conec molts professionals que treballen en molts mitjans i que no comparteixen les seves línies editorials. Aquest és un poble que defensa la llibertat d'expressió".



Fans del Súper 3





Abans de plegar, Cuixart va demanar una acció concreta als assistents. "El pròxim diumenge a les 11 del matí us crido a fer una encartellada massiva a la plaça de la vila de cada poble".

Notícies relacionades