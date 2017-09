[Fotos+vídeo] Un grapat de feixistes sembren el terror en una concentració contra el referèndum

Els de l'extrema dreta espanyolista han entrat en escena entonant consignes franquistes des d'un megàfon i increpant alguns independentistes que s'havien apropat a l'ANC per plantar-los cara de manera pacífica. Insulten i amenacen mentre se senten crits que demanen l'empresonament del President de la Generalitat, Carles Puigdemont, i fe cega en la Guàrdia Civil i les Forces Armades. Els del cantó sobiranista han reaccionat amb serenor i els han girat l'esquena quan els feixistes han fet sonar l'himne de la Guàrdia Civil amb la mà dreta alçada com es fa en la salutació feixista. En aquest moment, els Mossos ja s'havien plantat enmig dels dos bàndols i l'agressivitat dels feixistes anava in crescendo, apropant-se cada vegada més a la vorera del carrer on eren els independentistes. Finalment, l'ANC ha instat els seus a marxar i han abandonat l'indret per tal d'evitar confrontacions entonant el 'Passiu-ho bé' de La Trinca, emblema ja de les manifestacions contra l'autoritarisme espanyol dels darrers dies.El fotoperiodista Jordi Borràs, especialitzat en documentar el món de la ultradreta a Catalunya, ha estat blanc de l'odi dels manifestants i alguns l'han increpat amb crits de "que se vaya" i fins i tot l'han intentat agredir físicament. Ell s'ha mantingut serè, però ferm, i no ha deixat que els feixistes li prohibissin seguir amb la seva feina.Borràs ja ha estat amenaçat de mort en nombroses ocasions des de l'any 2013 per personatges de l'extrema dreta i ha denunciat en diverses ocasions la impunitat amb que actuen els seus agressors. Avui, el fotoperiodista ha demanat la identificació de les persones que l'han intentat intimidar amb un casc de moto però els agents dels Mossos d'Esquadra han fet cas omís a la seva petició.Alguns membres del servei de seguretat dels manifestants, militants de Democracia Nacional, han intentat sense èxit calmar els franquistes més ferotges, que no han dubtat en estripar violentament una bandera independentista ovacionats per la resta d'assistents mentre cridaven "no nos engañan, Cataluña es España". S'han atrevit fins i tot a llegir un manifest nostàlgic de la dictadura on han afirmat que "Espanya no es vota. Espanya és gesta de generació en generació amb sacrificis i sang si fos necessari". "Per Déu i per la pàtria", en sentir la Marxa Reial, han encès bengales i han cantat la lletra escrita per José María Pemán, oficial durant el franquisme, en una escena realment dantesca.Un dels portaveus de les entitats feixistes ha cridat als presents -"soldados de España"- a "lluitar i donar la vida si fos necessari" en un discurs en que ha recordat el fundador de la Legió, Millán Astray. En acabar la concentració, tots s'han desplaçat cap a la caserna de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia.De camí a les dependències de la benemèrita, els manifestants s'han proposat atemorir tot aquell que es creués en el seu camí. Han amenaçat alguns periodistes i han increpat persones que identificaven com a independentistes, entre les quals hi havia una família amb nens o una dóna d'edat avançada que passejava tranquil·lament amb el seu fill. Aquests darrers han mantingut la calma i han intentat apaivagar els ànims dels manifestants ells mateixos després d'haver de demanar als Mossos d'Esquadra que si us plau se'ls emportessin.Els feixistes han envaït la calçada, han obstaculitzat el pas als vehicles, han tapat parabrises de cotxes en marxa amb banderes i fins i tot han insultat i escopit per la finestra una conductora. La seva aversió amb els veïns de la zona ha començat quan, encara davant les portes de l'ANC, diversos ciutadans han sortit al balcó per rebutjar la seva presència amb una cassolada. Els concentrats han respost escridassant-los des del carrer i demanant-los que baixessin per mantenir un enfrontament físic. Ells han fet orelles sordes, a paraules nècies.En un moment de tensió màxima entre els franquistes i els ciutadans que han protestat contra la seva manifestació, alguns han arribat a colpejar la porta d'un portal amb la intenció d'agredir un dels veïns de la Travessera de Gràcia. Davant la presència de les càmeres dels periodistes han decidit reprendre la marxa però un altre acte de violència no s'ha fet esperar: quasi a les portes de la Guàrdia Civil han perseguit i agredit un vianant que s'ha manifestat a favor de la independència sense que ni els agents del cos de seguretat espanyol ni els Mossos d'Esquadra hagin fet res per intentar evitar-ho.En arribar a la caserna de la Guàrdia Civil, als feixistes els esperava un grup de persones que els aplaudia i gravava amb els seus telèfons la situació. Dels seus ulls es desprenia una mena d'orgull, sobretot en el moment que els manifestants els han expressat el seu suport amb crits de "no estais solos" o "viva la Guàrdia Civil".De fet, en l'inici de la concentració, la ultradeta espanyolista ja havia instat els assistents a assistir els agents de la policia espanyola que s'estan aquests dies en vaixells del port de Barcelona i que els estibadors s'han negat a proveir de serveis.Tot i la seva intenció de continuar el curs de la manifestació per Travessera de Gràcia, els Mossos d'Esquadra han negociat amb els que han orquestrat la mobilització perquè no avancessin de cara a un grup de persones que s'havia plantat al següent carrer amb la intenció de mostrar el seu rebuig a la concentració. De fet, el cos de seguretat català ha lidiat amb l'agressivitat del grup d'ultres durant tot l'acte, en el qual també s'han escoltat crits de rebuig al Major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i als seus agents en pro dels de la Guàrdia Civil.