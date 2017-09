Puigdemont anuncia un nou enllaç per consultar els locals de votació

Agustí Ros Tell Vilabella Vilabella

23 de setembre de 2017, 12.40 h

#3 Nazi esPPaÑÑol, ja has mirat on pots votar ? Per si de cas no ho sabies fer, jo t´ho he mirat per tu...

I ves per on que et t´envia a la depuradora del barri de Vallecas ! Es veu que el que hagis de fer ho hauràs de fer allí ....

Per què serà ?