EstatdExcepció L'Estat intervé els Mossos d'Esquadra

23 de setembre de 2017, 12.40 h

Cada cop és més surrealista, jo no he viscut la dictadura, perquè sóc més jove, però primer cop a la meva vida estic veient tot el que m'explicaven a casa i ara torna a passar però en uns suposada "democràcia" que de democràcia només és el nom, no existeix com a tal