[Contingut explícit] Un dels feixistes violents caçat ensenyant el penis a dues actrius porno

Última actualització Dissabte, 23 de setembre de 2017 13:15 h

És en Juan Marín i també va anar al programa de teleporqueria 'First Dates'

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Una vegada més, com no podia ser d'una altra manera, el fotoperiodista Jordi Borràs va anar a cobrir la manifestació d'ultradreta que es va produir ahir a les portes de la seu de l'ANC de Barcelona. Cap al final de la trobada, els poc més de 200 feixistes que van acudir a la cita, van començar a tenir comportaments violents. Un d'ells va amenaçar Borràs i aquest l'ha identificat a les xarxes. Atenció al perfil de l'individu:

Juan Marín va amenaçar Jordi Borràs amb un casc de moto ahir a les portes de la seu de l'ANC. El fotoperiodista l'ha localitzat: treballa a la ràdio, a l'emissora Fem Ràdio. És membre de la Hermandad de antiguos caballeros legionarios tal com ell mateix ho explica al seu perfil d'Instagram.

Juan se sent sol i per això va acudir al programa de teleporqueria de la cadena espanyola Cuatro 'First Dates' on els participants tenen una cita a cegues durant un sopar. Juan va explicar al programa que "des de fa 9 anys no porta calçotets".

I és cert i s'ha pogut comprovar. Al seu perfil de Twitter, més abandonat que el d'Instagram, hi apareix ell mateix ensenyant el penis dins un cotxe amb dues actrius porno al més pur estil Torbe. La bellesa i atractiu de les dues noies contrasta de manera impactant amb el panxot de Juan, que fins i tot fa cara d'espantat.