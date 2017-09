Última actualització Dissabte, 23 de setembre de 2017 14:00 h

El líder dels socialistes catalans adverteix que l'actuació de l'Estat "complicarà" la situació: "Els que es mobilitzen no són adversaris ni ens han de veure com a adversaris"

ACN Badalona .- El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dissabte des de Badalona que veu "legítim" que l'Estat vulgui impedir que es dugui a terme l'1-O, "un referèndum il·legal". "Però en cap cas es poden limitar els drets fonamentals de la ciutadania de Catalunya", ha assegurat després que la fiscalia de l'Audiència Nacional presentés una denuncia per sedició per identificar els responsables de les concentracions del 20-S a Barcelona. "No pot ser, demà acusarem de sedició els piquets sindicals? Hem d'anar amb molt de compte", ha advertit Iceta en intervenir just abans del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, al teatre Blas Infante.

"Les il·legalitat s'han de perseguir però els drets no es retallen", ha insistit el líder del PSOE. En aquest context, Iceta ha advertit també que els fets dels darrers dies "complicaran" trobar una "solució" per a Catalunya i ha avisat que qui es mobilitza no és "adversari" del PSC. "Ni ens han de veure com a adversaris", ha afegit.