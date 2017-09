Marlon Saez BCN BCN

23 de setembre de 2017, 18.03 h

Eh, Flabiol, no te les prometis tan felices que encara us queda suar molt i molt per, al final, NO aconseguir el que dius. Per tant ves-te estudiant més dialèctiques franquistes que no has arribat ni tan sols al final del primer tram, i m´ensumo que n´hi haurà una quants d´aquestos, i tu ja et cansaràs al segon. No et queda res per a escagarrinar-te i maleïr ........ Franquista de tirabuixó !