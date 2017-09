COMENTARIS

#1 jonas granollers granollers 23 de setembre de 2017, 17.54 h aquest inútil deixara a les seves espanyes totalment arruïnades, amb aixo les agencies internacionals es freguen les mans per apujar el deute espanyol.

INUTIL!!!!

