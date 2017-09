El sindicat USPAC no veu justificat el control dels Mossos i apunta que no es va produir en el cas de l'Ertzaintza amb ETA

Última actualització Dissabte, 23 de setembre de 2017 18:30 h

Assegura que obeiran les ordres del major Trapero

ACN Barcelona .- El sindicat USPAC no considera justificat el control dels Mossos d'Esquadra per part de l'Estat i ha recordat que no es va produir amb l'Ertzaintza, per exemple, en els pitjors temps d'ETA. "Nosaltres som una policia integrada, pràcticament amb la totalitat de competències, i no creiem que sigui necessari que es posi ningú per damunt del major Trapero. Ara no toca agafar el comandament. Ningú va agafar les competències de l'Ertzaintza amb el terrorisme", ha argumentat Josep Miquel Milagros, portaveu d'USPAC, en declaracions a l'ACN. Milagros ha considerat que aquesta és una "guerra política entre dos governs", però en tot cas ha apuntat que els Mossos sempre obeiran les ordres del seu major, Josep Lluís Trapero.



Tot i recordar que està previst a la llei, Milagros ha indicat que ell no ha vist "aldarulls greus ni res per l'estil" que puguin justificar el control dels Mossos d'Esquadra. A l'espera de rebre una comunicació del major Trapero, ha preferit mostrar-se prudent però ha indicat que els agents es deuen al seu major com a càrrec més alt, i ell seria qui hauria de decidir si acata les ordres o no de Diego Pérez de los Cobos i si les trasllada als Mossos.