Amb els pagesos, bombers i una societat civil activa, els repressors han perdut

Última actualització Dissabte, 23 de setembre de 2017 19:15 h

Un miler de tractors i centenars de persones, segons els organitzadors, han respost a la crida d’UP, JARC i la Federació de Cooperatives, una mostra del poder de la societat civil

ACN Lleida .- Mobilització pagesa sense precedents aquest dissabte a Lleida en defensa de la democràcia i la dignitat del poble català. L'entrada i el centre de la ciutat han quedat col·lapsats per un miler de tractors i centenars de persones, segons els organitzadors, que han encerclat la subdelegació del govern espanyol a la capital del Segrià. Ho han fet convocats per Unió de Pagesos, JARC i la Federació de Cooperatives. Les organitzacions agràries han protestat d'aquesta manera contra el que consideren una "repressió totalment desproporcionada" de l'Estat contra la convocatòria del referèndum, una actuació que comporta la "vulneració dels drets civils dels catalans". Els tractors havien sortit prèviament des de sis punts de trobada a Tàrrega, Mollerussa, Balaguer, Juneda, Alcarràs i Torrefarrera i han confluït a l'entrada de la capital per acabar d'arribar fins a la Rambla de Ferran i l'avinguda del Segre, que han quedat completament bloquejades. Aquest dissabte s'han fet tractorades a Lleida i Osona i divendres 29 se'n faran a la resta de Catalunya.

(S'han afegit declaracions dels organitzadors i participants)



Les columnes de tractors s'han agrupat primer davant del cementiri de Lleida per dirigir-se tots junts cap a la subdelegació del govern espanyol, que estava protegida per Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil. Un cop allà s'ha llegit el manifest unitari entre crits de "independència" i "votarem", i la mobilització s'ha acabat cap a quarts de dues del migdia sense que s'hagi registrat cap incident.Els organitzadors s'han mostrat molt satisfets de la resposta massiva del sector agrari, que ha sortit al carrer per denunciar una actuació de l’Estat que considera que atempta contra la democràcia. El coordinador a Lleida d'UP, Jaume Pedrós, ha admès que la gran quantitat de tractors que s'han aplegat ha superat totes les expectatives, i "això que feia dies que els pagesos demanaven fer alguna cosa per poder anar a votar l'1 d'octubre". "Encara falta una setmana per a les votacions i no sé què poden arribar a fer aquesta gent, però els pagesos respondrem defensant i la llibertat i la democràcia", ha afegit.Per la seva banda, el responsable del sector porcí de JARC, Jaume Bernis, ha ressaltat que "el sector primari s'ha solidaritzat amb la situació que viu el país, està al costat del poble de Catalunya i en contra del que ens està fent el govern de l'Estat". Tampoc no ha faltat a la cita el president de la DOP Garrigues, Enric Dalmau, que ha assegurat que "per la força no aturaran les reivindicacions que els catalans expressem de forma pacífica".La Mariona Llenes, d'Alcoletge, ha afirmat que "sóc aquí per reivindicar l'estat català, perquè ens estan prenent la democràcia i ens volen prendre la dignitat, però la dignitat no ens la prendran". Des de Sant Guim de la Plana, a la Segarra, també s'ha desplaçat a Lleida Josep Llobet. "He vingut per defensar la dignitat del nostre país, que és l'últim que ens poden prendre i el primer que hem de defensar", ha dit. Ramon Pastor, de Bellvís, ha fet una crida a la "mobilització permanent per poder votar l'1 d'octubre perquè, al final, això és defensar la democràcia".Paral·lelament, aquest dissabte també s'ha fet una concentració de tractors d’Osona i el Lluçanès davant de l'edifici El Sucre de Vic que ha reunit més de mig centenar de vehicles, segons els organitzadors.Les tractorades convocades pel divendres 29 de setembre sortiran de diferents ciutats i poblacions de tot Catalunya i confluiran a les seus d'organismes estatals com les subdelegacions del Govern espanyol a Girona, Tarragona i Barcelona.El coordinador nacional d'UP, Joan Caball, el president de JARC, Francesc Boronat, i el president de la FCAC, Ramon Surroca, van signar dijous un manifest conjunt obert a tot el sector que defensa que els catalans han de poder exercir el dret a decidir el seu futur com a poble. Les tres entitats denuncien l'actuació "desproporcionada" del Govern de l'Estat i de la justícia després de la convocatòria a la ciutadania catalana al referèndum de l’1 d’octubre i la violació de drets civils a Catalunya.Aquestes organitzacions lamenten aquests fets perquè suposen "un atac a les llibertats d'ideologia, d'expressió, de reunió, d'informació, de correspondència i de privacitat, la judicialització del debat polític a Catalunya, l'erosió de la separació de poders, la limitació a la llibertat d'expressió dels càrrecs electes i, finalment, la intervenció de les finances catalanes que posen en risc les polítiques agràries i rurals del país".Per tot plegat, refermen el compromís amb les llibertats democràtiques i nacionals de Catalunya, i exigeixen "l'immediat restabliment dels drets fonamentals i les llibertats conculcades, així com el restabliment de l'autonomia financera de la Generalitat de Catalunya".