EstatdExcepció: Detingut pels Mossos un inspector borratxo de la Policia Nacional per amenaçar

COMENTARIS

#2 Pere la Verneda la Verneda 23 de setembre de 2017, 21.23 h Bèsties reprimides és el que són, i que es pensen que poden fer el que volen. Amb l´excusa del servicio a la patria creuen que es podran saltar tot el que se´ls posi al davant !

A la majoria els faria anar a consulta d´un bon psicòleg, que bona falta que els fa.

0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

#1 Joan Jaume Catalunya Nord Catalunya Nord 23 de setembre de 2017, 21.17 h Els vaixells Walt Disney del port de Barcelona haurien de ser inspeccionats pels Mossos, tinc com una impressió que és "Open Bar" cada nit ! Aquí podem veure el resultat. Que la nostra policia catalana li doni un bitllet i cap a casa a Madrid ( i els altres també) !

3 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal