Fracàs unionista: Menys de 50 persones a la concentració per portar menjar als vaixells

La policia portuària no els ha permès entrar-hi, en una mobilització que tenia el suport de Somatemps, Vox, PPC, SCC i Ciudadanos

ACN Barcelona .- La concentració espanyolista per portar menjar als vaixells de la Guàrdia Civil al Port de Barcelona ha fracassat, aquest diumenge al matí. L'entitat Somatemps ha donat suport a la convocatòria, que ha aplegat una cinquantena de persones, que han reunit avituallament per intentar entrar a dins del recinte -per diversos accessos-, però no ho han aconseguit. La policia portuària no els ha permès accedir a la zona, ja que no tenien cap acreditació per poder-hi entrar. "És una zona duanera, sense acreditació no poden accedir", ha explicat un agent portuari a l'ACN.





Diversos dels concentrats han apuntat que hi anaven "convocats pel PPC i Vox". Tot i aconseguir parlar amb alguns agents de la Guàrdia Civil que s'han acostat a la tanca del Port, no se'ls ha pogut fer arribar el menjar, entre el qual hi havia pa, aigua, galetes, menjar casolà com ara capipota, cervesa i vi.