Última actualització Diumenge, 24 de setembre de 2017 16:05 h

La dirigent popular també ha acusat l'executiu català de "buscar la legitimitat en l'agitació als carrers".

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



La vicesecretària d’Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha reclamat al president Puigdemont que "no utilitzi la paraula democràcia en va" ni s'erigeixi com el líder de la democràcia "perquè no ho és ni ell ni cap nacionalista" ja que "l'únic que busquen és confrontar i dividir" i estan portant Catalunya a "l'arbitrarietat i el caos". Levy també ha acusat l'executiu català de "buscar la legitimitat en l'agitació als carrers". "Quin llegat deixarà aquell president que només ha contribuït a l'agitació i no al respecte de les institucions i la democràcia?", s'ha preguntat. Levy ha lamentat que el Govern "dilapidi tant els diners públics com la concòrdia i la convivència" i ha assegurat que l'1 d'octubre no se celebrarà cap "referèndum fraudulent" sinó que, com a molt, hi haurà una "festa per a independentistes".

Notícies relacionades

El dirigent del Partit Popular català ha donat suport sense fissures a les mesures que ha pres i que pugui arribar a prendre el Govern de Mariano Rajoy per aturar el referèndum. Afirma que l'executiu espanyol està "defensant els interessos de tots els catalans que ens sentim espanyols" i que està "parant els peus als independentistes" de manera "proporcionada i sensata" però "amb la contundència que requereix el moment que estem vivint".En aquest sentit, ha reiterat que, a diferència dels qui es va indignar, ell va sentir un "enorme orgull" el dia de les operacions policials i judicials del 20 de setembre, quan "gràcies a l'estat de dret es va entrar a un departament de la Generalitat per desmuntar un referèndum il·legal". Albiol també ha dit que li sembla "no bé, sinó fantàstic" que "per part de la Fiscalia s'hagi decidit que totes les policies han d'anar coordinades en la mateixa direcció per defensar la democràcia i l'estat de dret".