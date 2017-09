Els còmplices de l’ #EstatdExcepció (6) Les mentides freqüents sobre el referèndum d’Enric Hernández

Última actualització Diumenge, 24 de setembre de 2017 17:15 h

El director de El Periódico hi torna, després de mentir sobre la nota de la CIA per desprestigiar la policia catalana, ara hi torna amb 10 mentides freqüents (FAQ)

1.- ¿Hi ha targeta censal? No, a diferència d’unes eleccions convencionals, els votants no l’hem rebut al nostre domicili.2.- ¿Com es formaran les taules? Els seus integrants tampoc han sigut convocats oficialment; les seves places les ocuparien, en el seu cas, voluntaris del sí.3.- ¿On votar? Per saber-ho, hem d’introduir les nostres dades en una web d’un paradís fiscal, segons sembla custodiada per ciberpirates.4.- ¿Serà on sempre? Molts punts de votació varien respecte a uns comicis legals, i encara ho faran més quan els seus responsables rebin requeriments judicials. S’ignoren les xifres de l’1-O.5.- ¿Quina autoritat neutral controlarà el procés? La Sindicatura Electoral, elegida amb l’únic suport de l’independentisme al Parlament, s’ha autodissolt per estalviar als seus integrants la multa del Constitucional.6.- ¿Seran plurals els mitjans públics? Aquesta vegada no tenen un pla de cobertura que asseguri el seu pluralisme. Enric, tu ets plural?7.- ¿Com es reparteixen els espais electorals gratuïts? Aquí sí que està garantida la pluralitat: el PDECat i ERC tenen els seus espots per separat, malgrat haver concorregut junts a les eleccions del 2015 com aJunts pel Sí; la CUP disposa també dels seus, i la propaganda sobiranista de l’ANC i Òmnium completa aquest variat gresol de veus.8.- ¿Hi haurà paperetes? Van ser confiscades per milions, però cadascú es pot imprimir la seva.9.- ¿Serà fiable el recompte? La tecnologia necessària per al referèndum i l’escrutini ha sigut bloquejada per la Guàrdia Civil.10.- ¿El Govern manté la cita? Sí: afirma que gaudirà de plenes garanties democràtiques i serà vinculant.