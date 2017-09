Desmoralització entre la policia i guàrdia civil traslladada a Catalunya

Última actualització Dilluns, 25 de setembre de 2017 05:05 h

Familiars i amics veuen amb preocupació la deriva del govern espanyol, que improvisa un trasllat a Catalunya que no reuneix les mínimes condicions de respecte a les persones.

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Consideren que no es pot utilitzar la policia per reprimir una demanda majoritària com aquesta, consideren que la voluntat dels catalans haurà guanyat si augmenta la repressió. La sensació entre molts dels policies instal·lats al vaixell és de desmoralització, sobretot per les condicions i per l'actitud dels manifestants, veuen que el sentiment de votar dels catalans és àmpliament majoritari. Creuen que es poden combatre moltes protestes, si aquestes són violentes, però amb el marcat to pacífic, veuen que amb la repressió únicament poden provocar un augment de les protestes.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Excepció, Piolín, Referèndum

Notícies relacionades

El cost econòmic de la mobilització policial és brutal, de difícil càlcul en aquests moments, però sí que s'ha sabut que cobraran una prima, no prevista, de 80 euros per dia, un suplement no previst ni acordat. Els mateixos policies el posen en dubte i es queixen de les pèssimes condicions d'estança en els vaixells. El menjar dolent, i les condicions pèssimes, ha provocat una gran desmoralització dels policies instal·lats.El Govern Espanyol ho està petant, i avui a la capital de l'Aragó podien haver tingut un disgust, al final els assistents a l'assemblea convocada per Podemos han sortit escoltats per la policia i, a part de l'ampolla d'aigua que ha colpejat contra la vicepresidenta de les Corts Aragoneses, els insults i alguna sacsejada, no ha estat més greu, però és un advertiment. Avui mateix al Gran Premi de l'Aragó de motociclisme no hi havia policia, solament guardes de seguretat privada per més de 100.000 persones.En pocs dies ha baixat els anomenats delictes comuns a Catalunya, i segons diferents informacions consultades, ha augmentat la inseguretat a la resta de l'Estat.