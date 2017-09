Un expert de l’ONU reclama a Juncker que faci de mediador a Catalunya

Última actualització Dilluns, 25 de setembre de 2017 05:00 h

Alfred-Maurice de Zayas es mostra "preocupat" per les "proves de violacions dels principis fonamentals dels drets humans, l'estat de dret i l'autodeterminació"

ACN Barcelona .- L'expert independent de l'ONU per a la promoció de la democràcia i un ordre internacional igualitari, Alfred-Maurice de Zayas, ha reclamat al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, que intervingui com a mediador en el conflicte entre Catalunya i Espanya. En una carta dirigida al president de la Comissió Europea a la qual ha tingut accés l'ACN, De Zayas assegura que està "preocupat" per "les proves de violacions dels principis fonamentals dels drets humans, inclòs l'Estat de Dret i l'autodeterminació". En l'escrit, De Zayas encoratja Juncker a "fer mediació per garantir el respecte de tots els drets humans i la llei europea a Catalunya".

"És imperatiu facilitar el diàleg i, amb això, mantenir la pau social", assegura l'expert de l'ONU, que alerta de possibles "atacs de bandera falsa que podrien agreujar la situació i comportar violència i morts". "Crec que és oportú per a la Comissió Europea oferir els seus bons serveis per fer mediació en les diferències entre les autoritats de Barcelona i Madrid", assegura aquest expert independent de l'ONU.A més, l'expert de l'ONU n'ha enviat una còpia al secretari general de les Nacions Unides, a qui assegura que escriu "de nou" per advertir-o de la situació a Catalunya i per demanar-li que ajudi a 2trobar una solució pacífica". De Zayas, a més, en els escrits expressa el seu suport al recent informe d'experts internacionals, entre ells el professor de Ginebra Nicolas Levrat, sobre el dret a l'autodeterminació de Catalunya.En una entrada al seu blog personal, l'expert independent de l'ONU per a la promoció de la democràcia ha penjat, d'altra banda, un comunicat de premsa que assegura que va escriure el dia 20 de setembre i que li van impedir publicar. En el text, De Zayas afirma que ha escrit a les autoritats espanyoles davant de l'ONU a Ginebra sense aconseguir "els efectes desitjats".En el comunicat de premsa que De Zayas volia publicar l'expert ja demanava a la Comissió Europea que "defensi el dret del poble català a expressar la seva opinió en un referèndum, compatible amb la llei europea i internacional". "La CE hauria de condemnar l'ús directe o indirecte de la força en una població que intenta expressar el seu dret a decidir", afegia.