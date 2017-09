Clam unitari de l'independentisme a Vic

Última actualització Dilluns, 25 de setembre de 2017 09:30 h

Les forces independentistes fan una crida a la "resistència" i la "mobilització pacífica"

A set dies del referèndum, les forces independentistes han celebrat un acte unitari a Vic per fer possible l'1-O malgrat la "repressió" de l'Estat.

La secretària general d'ERC, Marta Rovira; la coordinadora del PDeCAT, Marta Rovira; el regidor de la CUP Joan Coma; i el líder de l'ANC, Jordi Sànchez, a Vic.

Més de 800 persones van omplir ahir a la nit el Teatre Atlàntida de Vic en l'acte conjunt del PDeCAT, ERC, la CUP i l'ANC. Les forces independentistes s'han unit per fer possible l'1-O malgrat la "repressió" de l'Estat, i han fet una crida a la "resistència" i la "mobilització pacífica" per blindar el referèndum.Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, ha posat èmfasi en la unió dels partits per l'1-O. Pascal, ha remarcat que "l'Estat no entén res" i ha insistit que cal que cadascú estigui on li toca de cara a assegurar el referèndum.La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha augurat "més detencions, amenaces i querelles" durant la setmana que ve, la de l'1-O. Tot i això, Rovira ha assegurat que "el referèndum es guanyarà" perquè la ciutadania està tenint una actitud "pacífica" i en defensa de la democràcia.El regidor de la CUP a Vic, Joan Coma, ha demanat una "vaga general per paralitzar l'economia de l'Estat" i reunir la "força suficient per encendre totes les alarmes d'Europa". Davant la repressió de l'Estat, Coma, ha reclamat "l'autoorganització, resistència i desobediència legítima" sempre pacífica.El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha assegurat que s'està "preparat" perquè l'Estat "acceleri" per evitar el referèndum.