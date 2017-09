Yeswecat, el moviment que està causant furor a les xarxes socials

Milers de catalans i catalanes s'uneixen al moviment #yeswecat per donar ressò al dret a decidir entre la comunitat internacional.

Aquesta última semana, el moviment ha agafat força a les xarxes socials, inundant-les de publicacions sota el hashtag yeswecat.



L'objectiu de la iniciativa és que a través d'aquest hashtag, tothom pugui fer d'altaveu als fets que estan tenint lloc a Catalunya i s'aconsegueixi guanyar el suport de la comunitat internacional.



És per això que a la web del moviment es recullen totes les publicacions que estan tenint lloc sota el hashtag. Es fomenta un espai de diàleg on cadascú pot expressar per què els catalans tenim el dret a decidir i ser una plataforma que projecti aquest sentiment a la resta del món.