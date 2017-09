Un grup de copisteries es posa al servei de la Generalitat per imprimir paperetes per l'1-O

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

25 de setembre de 2017, 11.28 h





#1





Que no sàpigues escriure ni el meu nom ni el de la meva ciutat, no em molesta.





Que siguis RUC DE SOLEMNITAT, m'importa un carall.





Que siguis una MARIcONETA passiva, a mi me la sua.





Que siguis un analfabet que escriu "ACIENDA" , "coHartar" "conjuCción" i altres nombroses faltes d'ortografia, em deixa completament indiferent.





Que quan beus mitja copeta d'ANÍS EL MONO perdis el món de vista i et fiquis al llit amb el teu gos i despres et creguis que si un gos t'encula et pot d... Llegir més