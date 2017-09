Comandants dels Mossos donen suport a Trapero hores abans de la reunió amb el coronel de la Guàrdia Civil

El coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha convocat per a les 18 hores d'aquesta tarda, a la seu de la delegació del govern espanyol a Catalunya, la primera reunió des que va ser designat per dirigir els diferents cossos policials per impedir l'1-O.



Hi estan citats representants de la Guàrdia Civil, de la policia espanyola i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, segons fonts de la delegació del govern espanyol.



El conseller de l'Interior, Joaquim Forn, ja va deixar clar dissabte que no accepta que Pérez de los Cobos dirigeixi els Mossos en l'operatiu per impedir el referèndum.

Trapero ja va traslladar el mateix dissabte als agents dels Mossos que no comparteix que una part de l'activitat de la policia catalana sigui "ordenada i tutelada" per un òrgan que depèn del Ministeri de l'Interior.El Major dels Mossos considera que la instrucció per "impedir el referèndum il·legal" de l'1 d'octubre "en cap cas suposa la intervenció dels Mossos d'Esquadra per part de l'Estat", i remarca que el cos "seguirà mantenint les competències que li són pròpies".