La CUP demana desobediència als Mossos

Benet Salellas avança que estan treballant per recuperar la sindicatura electoral

El diputat de la CUP Benet Salellas ha demanat als Mossos d'Esquadra que no acatin si finalment reben l'ordre de retirar urnes l'1-O.

"Nosaltres tenim la confiança, l'esperança que es posaran al costat de la defensa dels drets democràtics", ha recalcat Salellas en una entrevista al programa Els Matins de TV3.



"Han de desobeir. S'han de posar al costat de la gent. En aquest país el 80% de la població ha dit que vol un referèndum, que vol votar. I per tant, jo penso que els Mossos d'Esquadra el que han d'estar és per defensar els drets de la gent", ha reflexionat en veu alta de la CUP, que ha reiterat que hi haurà referèndum, tot i que amb tot l'aparell judicial i policial de l'estat en contra "pot ser que moltes garanties quedin debilitades".



Precisament, Salellas ha avançat que estan treballant per recuperar la sindicatura electoral. "Nosaltres som defensors de recuperar-la, ja que ens sembla que és un element imprescindible per garantir que hi ha una autoritat electoral el dia 1 d'octubre", ha reblat el diputat de la CUP.

