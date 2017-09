El Tribunal de Comptes imposa una multa de 5,2M a Mas pel 9N

El Tribunal actua fruit d'una denúncia de Societat Civil Catalana i de l'Associación de Abogados Catalanes. Falten per confirmar les quantitats que el Tribunal demana per a la resta d'investigats.

Malgrat que el Tribunal Suprem ja va jutjar aquest cas i no va condemnar Mas pel delicte de malversació de fons, el Tribunal dóna ara 15 dies a Mas perquè faci aquesta provisió de fons.

La petició consta a les conclusions de l'escrit d'instrucció que el Tribunal de Comptes va obrir contra Mas, Ortega, Rigau, Homs i set càrrecs més de la Generalitat per la despesa en la consulta.

El Tribunal de Comptes ha notificat aquest dilluns als representants de l'expresident de la Generalitat Artur Mas que li reclama una fiança de 5,2 milions d'euros (4,8 milions més 400.000 euros d'interessos) per la despesa en l'organització del 9N, segons informen fonts presents a la reunió que té lloc a la seu madrilenya d'aquesta institució.

