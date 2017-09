La Guàrdia Civil pentina diversos ajuntaments de Lleida en busca de material per l'1-O

No hi ha cap vot

Agents de la Guàrdia Civil han entrat aquest dilluns al matí a l'Ajuntament d'Oliana (Alt Urgell) buscant documentació relacionada amb el referèndum de l'1-O per ordre de la fiscalia.Els agents han fet aquesta petició d'informació a la secretaria del consistori que ha efectuat un registre d'aquesta entrada i la policia ha marxat sense emportar-se cap document al cap de mitja hora.L'alcalde del municipi, Miquel Sala, de PDeCAT, no es trobava a l'Ajuntament quan s'hi han personat els agents perquè es dirigia a la Seu d'Urgell per donar suport a l'alcalde de Bellver de Cerdanya que estava citat a declarar per l'1-O. Sala va ser un dels primers alcaldes del país que va declarar dimarts passat.Seguidament, han entrat als consistoris d'Almacelles, Alpicat, Tàrrega i Bellpuig.