Maza admet que apliquen mesures legals de fa dos segles contra Catalunya

Segons Maza, l'Estat actua d'acord amb la cobertura legal "que se li pot donar" donada la situació: "És cert que són articles antics, que vénen pràcticament del codi penal del segle XIX. Potser han canviat les formes, però no la substància: desobediència, intent de separació del territori i utilització del tumulto".

El Fiscal General de l'Estat dient que aplica articles del codi penal del segle XIX. Sempre a l'avantguarda pic.twitter.com/GdpQYNqnBK — Joan Solé (@JoanSole_) 25 de setembre de 2017

El fiscal també ha anunciat que contra el president Puigdemont es poden acollir al delicte de malversació per poder aplicar una pena de presó, que no es contempla en els delictes de prevaricació i desobediència. Tanmateix, Maza creu que "de moment" no es farà una hipotètica detenció perquè "no els ha semblat oportú".