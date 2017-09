L'alcalde de Deltebre contempla la DUI si no hi ha referèndum

Última actualització Dilluns, 25 de setembre de 2017 14:00 h

Lluís Soler ha estat acompanyat per més d'un centenar de persones a Tarragona

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



L'alcalde de Deltebre (Baix Ebre), Lluís Soler (PDeCAT), tampoc ha declarat aquest dilluns davant del fiscal de Tarragona en la seva citació per donar suport a l'1-O.

Primer pla de l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, aplaudint a la sortida de fiscalia © Anna Mayor Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Catalunya, DUI, Espanya, independència, referèndum

Soler, que ha estat acompanyat per més d'un centenar de persones que han vingut en dos autocars des del cor del Delta, ha assegurat que el tracte del fiscal ha estat cordial i ha explicat que ha fet constar que el Ministeri Públic s'està "extralimitant" en les seves funcions per iniciar una via judicial quan ja hi ha una oberta.



Preguntat per la Declaració Unilateral d'Independència (DUI), Soler ha assegurat que no es pot descartar com una de les alternatives si no es pot celebrar el referèndum de l'1-O.



"Nosaltres volem legitimar a través de les urnes la voluntat del poble a dir si vol ser independent o no, i si no podem tenir la veu del poble a través dels vots, hi ha altres vies i la DUI n'és una", ha declarat.

Notícies relacionades