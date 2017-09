Censura, prepotència i espanyolisme: el vídeo que retrata l'actuació de la Urbana contra els cartells de l'1-O

Última actualització Dilluns, 25 de setembre de 2017 19:15 h

La policia de Barcelona actua amb total via lliure contra el dret ciutadà

L'organització Endavant OSAN (Organització Socialista d'Alliberament Nacional) ha denunciat, en un vídeo penjat al seu perfil de Twitter, l'actitud de la Guàrdia Urbana de Barcelona que va demanar la identificació d'una de les persones que enganxava cartells en la zona habilitada per penjar publicitat.

La @barcelona_GUB identificant una companya per en enganxar cartells en zona habilitada per publicitat. Negativa a parlar en català inclosa. pic.twitter.com/gHpYzbfYsI — Endavant CiutatVella (@endavantcv) 24 de setembre de 2017

L'acció de la policia va tenir un agreujant més, i fou la negativa dels agents a parlar en català. Vulnerant així el dret ciutadà a l'opció lingüística que, en el cas de Catalunya, l'administració en aquest cas representada per l'agent policial, ha de ser respectada.Els fets que es van produir, però, es podien haver evitat si el consistori hagués signat un decret en el qual s'emplaça a la policia municipal a no retirar els cartells, com va fer l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, que afirmava que recordava que "les ordres només es donen des d'alcaldia i des del poble", ha afegit. Per altra banda, Guiteras lamenta "que l'Estat situï les policies locals enmig del seu foc creuat i les utilitzi per fer una cosa que l'Estat ja sap que la Guàrdia Urbana no pot fer".