Allò que Évole no explica de la votació sobre el Kurdistan del Sud del 2014

Última actualització Dilluns, 25 de setembre de 2017 14:10 h

Una associació kurda destrossa el periodista a favor de Puigdemont

5 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese - Ahir, el periodista al servei de la caverna, Jordi Évole, va voler tornar a tenir el seu minut de glòria per a fer contents als seus caps ultraunionistes intentant deixar fora de joc el president Carles Puigdemont. L'escena, on va manipular maquiavèl·licament la informació, segur que va acontentar Mauricio Casals, imputat en la Operación Lezo i que empastifava de ple el grup comunicatiu Planeta, del qual en depèn La Razón i Atresmedia. Évole, que mai dedicarà un 'Salvados' a denunciar un dels homes més foscos de l'Estat i conegut com "el príncipe de las tinieblas" va fer el següent:

En un moment de l'entrevista va preguntar a Carles Puigdemont si estava a favor del dret d'autodeterminació del Kurdistan. Justament, avui se celebra un referèndum al país, també amb la forta oposició de l'Estat iraquià i en un ambient hostil. La resposta del president fou: "Sí, és clar, estic a favor del dret d'autodeterminació de tots els pobles". Llavors, Évole, sabent que aquell moment seria el més repiulat i comentat, li preguntava què va votar al Parlament sobre aquesta qüestió. Puigdemont va confessar no recordar-ho i Évole li va dir: "va votar en contra". El president, una mica sorprès, va acabar dient: "pot ser".

La veritat sobre aquell ple del 2014

Carles Puigdemont no menteix. Cal tenir present que la resposta és: "Sí, és clar, estic a favor del dret d'autodeterminació de tots els pobles". I és que justament, CiU va votar en contra d'una moció presentada per ICV-EUiA perquè aquesta no va incloure una esmena del grup sobiranista que demana afegir-hi "de tots els pobles". La proposta dels ecosocialistes va ser que el Parlament aprovés una moció que, entre altres moltes qüestions, demanava reconèixer el dret d'autodeterminació només dels pobles palestí i kurd i el dret dels sahrauís a celebrar un referèndum vinculant.

És llavors quan, com que no es va acceptar l'esmena de CiU d'afegir-hi "tots els pobles" van decidir votar-hi en contra. A més, el PSC va avalar l'autodeterminació palestina i un referèndum al Sàhara, però es van abstenir en l'autodeterminació kurda i Ciudadanos va rebutjar l'autodeterminació palestina i kurda, però va avalar la celebració d'un referèndum "lliure i vinculant per decidir el futur del Sàhara Occidental".

Per acabar-ho d'adobar, el debat sobre la moció d'ICV-EUiA va ser accidentat des del principi, quan el diputat de la CUP d'aleshores, David Fernández, va interrompre la sessió assegurant que el diputat del PP José Antonio Coto havia exclamat "moros" quan es parlava del Sàhara occidental.

Plantofada dels Kurds catalans a Jordi Évole

Per a demostrar, encara més, la vilesa d'Évole, el perfil de Kurds catalans de Twitter ha etzibat tres plantofades en forma de tuit que en cara ressonen i deixen en evidència el periodista "equidistant". Per una banda, li recorden que ell mai s'ha posicionat a favor del Kurdistan del Sud, al contrari del president. També li fan memòria sobre la signatura de Puigdemont sobre la llibertat del periodista empresonat turc i li retreuen la declaració del Parlament de Catalunya per denunciar la persecució de les minories culturals i religioses a Iraq i Síria.



En @KRLS ha donat sobrades mostres de suport al Kurdistan @jordievole de teva no n'hem escoltat mai.

El teu cinisme el nostre fàstic. — KurdisCat (@KurdisCat) 24 de setembre de 2017

Hola @jordievole tu has signat per la llibertat del periodista turc empresonat per la teva Espanya equidistant? https://t.co/djozq12fQ2 — KurdisCat (@KurdisCat) 24 de setembre de 2017

Declaració del Parlament de Catalunya mentre Kobanê es desagnava. En @jordievole era equidistant https://t.co/5DxdTikMNN — KurdisCat (@KurdisCat) 24 de setembre de 2017

Notícies relacionades