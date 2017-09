La Comissió Europea tanca els ulls davant d'una petició de mediació de la ONU pel referèndum

Schinas ha indicat que "el president rep moltes cartes". Per l'altra banda, en referència a la posició de la CE davant del referèndum a Catalunya, el portaveu ha indicat que aquesta és "clara i ben coneguda". "Hem sigut molt clars i no tenim res més a afegir" ha conclòs davant la pregunta d'un periodista.

De Zayas, expert independent de Nacions Unides per la promoció de la democràcia, ha enviat a Juncker una missiva encoratjant-lo a "fer mediació per garantir el respecte de tots els drets humans i la llei europea a Catalunya".

El portaveu de la Comissió Europea (CE), Margaritis Schinas, no s'ha pronunciat aquest dilluns sobre si el president de la CE, Jean-Claude Juncker, ha rebut una carta sobre Catalunya de l'expert de l'ONU Alfred-Maurice de Zayas.

