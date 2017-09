Junqueras, Turull i Cuixart: acte de gran voltatge polític d'Universitats per la República

La plataforma estudiantil també ha fet una crida perquè els universitaris es mobilitzin als campus i facultats d'arreu del país, i han convocat una vaga "pacífica i cívica" per als dies 28 i 29 de setembre a totes les universitats catalanes: "Estem patint persecució política sense precedents", ha exclamat Vives.

Així ho han explicat els portaveus de la plataforma, Aina Delgado i Jordi Vives, en una roda de premsa aquest dilluns al migdia al pati de l'edifici central de la Universitat de Barcelona (UB). A més, Universitats per la República també organitza una "gran manifestació" per a l'endemà, dijous 28, que sortirà també de Plaça Universitat.

Imatge de la roda de premsa d'Universitats per la República

La plataforma Universitats per la República ha organitzat un acte amb el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras; el portaveu de l'executiu i conseller de Presidència, Jordi Turull; i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, per al pròxim 27 de setembre a les 17.00 hores a la plaça Universitat de Barcelona.

