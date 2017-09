Pas ferm dels estudiants en defensa del referèndum: vaga el 28 de setembre

Divendres passat, un centenar d'estudiants es van mobilitzar a Plaça Universitat en suport al referèndum. La concentració va acabar amb l'ocupació del rectorat de la UB. Els estudiants, que porten 3 nits dormint allà, informen dels centres de votació i resolen els dubtes dels que s'apropen, segons aquest tuit. En la 'Marató per la democràcia' celebrat aquest diumenge, van repartir 100.000 paperetes.

#FemHistòria | ÚLTIMA HORA: Convocada #VAGA pel 28S. Per una educació al servei del poble, guanyem la independència! pic.twitter.com/Utz9wAFcjR

Els estudiants han fet una crida a buidar "definitivament les aules" i sortir als carrers "per guanyar la independència". I han recordat que "el moviment estudiantil ha estat sempre a l'alçada dels moments polítics decisius pel nostre poble i ha sortit als carrers en defensa dels drets i les llibertats col·lectives: aquesta no serà diferent".

En un comunicat emès aquest matí a la Universitat de Barcelona, han manifestat que "les estudiants volem ser al costat del poble, liderant colze a colze el procés de ruptura que ens portarà a la construcció d'un nou model de país, on l'educació serà sens dubte el pilar fonamental per fer d'aquest un territori de persones lliures".

